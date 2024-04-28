  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا (فيديو)

الإثنين 29 أبريل 2024 02:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه مستوطنة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا (فيديو)



بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه مستوطنة ميرون الإسرائيلية والمستوطنات المحيطة بها بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها شمال فلسطين المحتلة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".


وكان "حزب الله" قد قال في بيان له يوم أمس السبت: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصا بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين، قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل المقترح الإسرائيلي: استعداد لهدنة دائمة في غزة مقابل أسرى

يسرائيل هيوم: "إسرائيل" مستعدة لتحقيق جميع مطالب حماس باستثناء شرط واحد

الاستعدادات لإصدار مذكرات اعتقال هذا الاسبوع ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي

ماذا تضمن المقرح المصري الجديد بشأن اتفاق الهدنة في غزة؟

إعلام إسرائيلي: قادة حماس تحدثوا عن زوال"إسرائيل" لكننا لم نستمع إليهم

جنود إسرائيليون يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح

هاليفي يوافق على مواصلة الحرب والعملية في رفح

الأخبار الرئيسية

photo_2024-04-28_23-36-06

ليلة دامية في رفح (صور وفيديو)

GettyImages-1244076938

وفد حماس في القاهرة: الاستيضاحات والضمانات تحسم الرد المرتقب

662e989942360423633473ba

المفاوضات ورفح.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو

مصر تدعو مسؤولين إسرائيليين إلى زيارتها تزامناً مع وجود وفد حماس

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في عملية للمقاومة قرب "نتساريم" (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية