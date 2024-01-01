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سيناتور أمريكي: لا شك في ممارسة نتنياهو التطهير العرقي بغزة

الأحد 28 أبريل 2024 11:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
سيناتور أمريكي: لا شك في ممارسة نتنياهو التطهير العرقي بغزة



واشنطن/سما/

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الأحد، إنه لا شك لديه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمارس “التطهير العرقي” في قطاع غزة بتهجير 80 بالمئة من سكانه.


وأضاف ساندرز، في مقابلة مع شبكة” سي إن إن” الأمريكية: “لا شك لدي أن نتنياهو يقوم بتطهير عرقي في غزة عبر تهجير 80 بالمئة من سكانها”.


وأوضح السيناتور الديمقراطي أن “اتهام إسرائيل بقتل 33 ألف فلسطيني ليس معاداة للسامية بل توضيح للحقائق”.


وشدد ساندرز أن “معاداة السامية مثيرة للاشمئزاز، إلا أن ما تفعله حكومة نتنياهو في غزة غير مسبوق”.

 

 

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