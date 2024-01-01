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جيش الاحتلال: كمية المساعدات الإنسانية لغزة ستزداد خلال الفترة المقبلة

الأحد 28 أبريل 2024 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: كمية المساعدات الإنسانية لغزة ستزداد خلال الفترة المقبلة



القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن "الحصول على المساعدات لشعب غزة أولوية قصوى، لأن حربه ضد حركة حماس". وفق زعمه.


وذكر  المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة زادت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية وسيرتفع في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن "الزيادة نتيجة لجهود متزايدة من بينها فتح ميناء أشدود ومعبر جديد لشمال غزة".


وأعلن هاغاري "زيادة المساعدات القادمة من الأردن لغزة من خلال معبر كرم أبو سالم"، مؤكدا أن "العمل مع القيادة المركزية الأمريكية على إنشاء رصيف بحري مؤقت سيزيد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

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