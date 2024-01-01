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وزير المواصلات: خسائر قطاع النقل في غزة تجاوزت 3 مليارات دولار

الأحد 28 أبريل 2024 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المواصلات: خسائر قطاع النقل في غزة تجاوزت 3 مليارات دولار



رام الله/سما/

كشف وزير النقل والمواصلات الفلسطيني طارق زعرب، مساء الأحد، أن خسائر قطاع النقل في غزة تجاوزت 3 مليارات دولار؛ جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة للشهر السابع.

حديث زغرب جاء خلال استعراضه خسائر قطاع النقل والمواصلات بغزة، أثناء جلسة لمجلس الوزراء برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال إن “لجان وزارة المواصلات تقدر تدمير قوات الاحتلال لحوالي 55 ألف مركبة في قطاع غزة، أي ما يعادل 60 بالمئة من المركبات المرخصة في القطاع”.

وأضاف أن خسائر قطاع النقل والمواصلات في غزة “تجاوزت 3 مليارات دولار، بما فيها البنية التحتية وممتلكات المواطنين من المركبات”.

وتابع أن “الاحتلال دمر حوالي 945 كم من الطرق في غزة، وهي تعادل 65 بالمئة من شبكة الطرق، بتكلفة فاقت 2 مليار دولار”.

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