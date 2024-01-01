“وورلد سنترال كيتشن” تستأنف عملياتها الإغاثية في غزة

غزة/سما/

قالت مؤسسة وورلد سنترال كيتشن الإغاثية الخيرية إنها قررت استئناف عملياتها في قطاع غزة غدا الاثنين وذلك بعد شهر من وقفها بسبب مقتل سبعة من موظفيها في غارة جوية إسرائيلية.

ووزعت المؤسسة قبل وقف عملياتها أكثر من 43 مليون وجبة في غزة بدءا من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يمثل وفق حساباتها 62 بالمئة من إجمالي مساعدات المنظمات الدولية غير الحكومية.

وقالت المؤسسة الخيرية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إن لديها 276 شاحنة تحمل ما يعادل نحو ثمانية ملايين وجبة جاهزة للدخول عبر معبر رفح، مضيفة أنها سترسل من الأردن شاحنات أخرى إلى غزة.

وقالت إيرين جور، الرئيس التنفيذي لوورلد سنترال كيتشن “الوضع الإنساني في غزة لا يزال سيئا… بدأنا استئناف عملياتنا بالقدر نفسه من الطاقة والكرامة والتركيز على إطعام أكبر عدد ممكن من الأفراد”.

واستنكر حلفاء لإسرائيل، من بينهم الولايات المتحدة، بشدة مقتل موظفين من المؤسسة في الأول من أبريل نيسان الجاري وطالبوا بتقديم تفسير لما حدث.

وقالت إسرائيل إن تحقيقاتها خلصت إلى وجود أخطاء جسيمة وخرق للإجراءات من جانب جيشها، وأعلنت فصل ضابطين كبيرين وتوبيخ قادة كبار بسبب الواقعة.

وتطالب وورلد سنترال كيتشن بإجراء تحقيق مستقل.