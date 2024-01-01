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مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في عملية للمقاومة قرب "نتساريم" (فيديو)

الأحد 28 أبريل 2024 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 11 آخرين في عملية للمقاومة قرب "نتساريم" (فيديو)



غزة/سما/

قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 11 آخرون، في عملية للمقاومة الفلسطينية قرب محررة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وأفاد موقع روتر الإسرائيلي بمقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في غزة

وفي وقت سابق، أفادت مصادر للتلفزيون العربي بمقتل جنديين إسرائيليين من الفرقة 99 وإصابة 8 بجراح في عملية عند ممر نتساريم جنوبي مدينة غزة.

وأكدت المصادر أن مروحيات إسرائيلية حطت في مستشفى سوروكا في بئر السبع، ومستشفى برزيلاي في عسقلان، تحمل جنودًا مصابين من قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت كتائب القسام عن قصف مقر قيادة جيش الاحتلال في محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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