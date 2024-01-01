مسؤول إسرائيلي: نواصل الاستعداد لدخول رفح.

القدس المحتلة/سما/

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الأحد، إن الاستعدادات تتواصل لاجتياح مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن تل أبيب "لن تتنازل في أي صفقة، في حال تمت، عن أهداف الحرب"، وذلك على وقع التهديدات بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية التقارير حول إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس تُرجِئ اجتياح رفح.

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وعلى صلة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح، وادعى كيربي، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي"، أن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رئيس أركانه، هرتسي هليفي، أقر خطط مواصلة الحرب في قطاع غزة، مع قائد المنطقة الجنوبية، يارون فينكلمان، وجميع قادة الفرق والألوية التابعة للقيادة. وأفادت التقارير أن هليفي أقر الخطط العملياتية لاجتياح رفح.