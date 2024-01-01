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جنود إسرائيليون يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح

الأحد 28 أبريل 2024 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود إسرائيليون يرفضون أوامر الاستعداد لعملية رفح



القدس المحتلة/سما/

رفض نحو 30 جنديا في قوات الاحتياط التابعة للواء المظليين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوامر بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بحجة "عدم قدرتهم على مواصلة القتال".

وبحسب التقرير، فإن 30 جنديا من سرية المظليين الاحتياطية الملحقة بلواء المظليين النظامي، تلقوا أمرًا بالاستعداد لعملية في رفح. وأوضحت أن الجنود رفضوا أوامر الاستعداد وأبلغوا قادتهم أنهم لن يلتحقوا بوحدتهم لأنهم "لم يعودوا قادرين على ذلك".

وبحسب القناة، فإن "القادة العسكريين لا يعتزمون إجبار عناصر الاحتياط" على المشاركة في العملية؛ وذكر أن عدم مشاركتهم "لن يؤدي إلى فجوة عملياتية"، في حين أشارت التقرير إلى أن ذلك يبيّن "حالة الاستنزاف التي تعاني منها قوات الاحتياط بعد أشهر من القتال".

وعلق قائد السرية على عشرات الرسائل من جنوده الذين عبروا من خلالها عن عدم رغبتهم في المشاركة في العملية العسكرية في رفح، مدعيا أنه لا يفعل ذلك لأنه يهوى الحرب، وإنما "لأنه يتحتم القيام بذلك فيما خوتي وأخواتي مختطفون ولأننا خضم القيام الثاني لدولة إسرائيل. وسيظل الأمر مؤلما وصعبا".وأضاف أن "تشكيل المعركة منخفض للغاية".

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