بري عقب لقائه سيجورنيه: متمسكون بتطبيق القرار 1701

بيروت/سما/

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه تمسّك بيروت بالقرار 1701، وانتظارها الاقتراح الفرنسي لوقف التصعيد الإسرائيلي.

وعرض الرئيس بري لوزير الخارجية الفرنسي وقائع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخاصة القرى الحدودية الجنوبية من خلال خارطة أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية تبين حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالقرى والبلدات، فضلا عن الأراضي والمساحات الزراعية والحرجية، وإستخدام إسرائيل للأسلحة المحرمة دوليا وتجاوزها لقواعد الاشتباك.



ووصل سيجورنيه إلى لبنان مساء أمس السبت "لمواصلة الجهود" الرامية إلى "تفادي حرب" في سياق "يشهد توتّرات متزايدة بشدّة منذ الهجوم الإيراني على إسرائيل"، وفق أ ف ب.

ويستهلّ وزير الخارجية الفرنسي جولته بزيارة لمقرّ قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل).

وهذه الزيارة الثانية لسيجورنيه إلى لبنان منذ تعيينه في منصبه في يناير وهي تأتي في إطار جولة في الشرق الأوسط تتخلّلها محطة في الرياض لحضور اجتماعات حول الوضع في غزة.