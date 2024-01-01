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منصور: دول جديدة ستعترف بدولة فلسطين

الأحد 28 أبريل 2024 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: دول جديدة ستعترف بدولة فلسطين



رام الله/سما/

 قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن دولا جديدة في منطقة الكاريبي وأميركا اللاتينية ستعترف قريبا بدولة فلسطين.

وأشار منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إلى أنَّ دولة ترينيداد وتوباغو ستعترف قريبا بدولة فلسطين إثر اعتراف جامايكا وباربادوس، مضيفا أنه سيتبادل خطابات الاعتراف مع تلك الدول كي تودع في الأمم المتحدة.

وأوضح أنه يجري العمل مع دول البهاما وبنما للاعتراف بدولة فلسطين، ردا على عرقلة واشنطن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وكشف منصور عن اتصالات لعَقد دورة استثنائيَّة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبحثِ في الخطوة الأميركية التي تتعارض مع كامل أعضاءِ مجلس الأمن الدولي، والطلب من المجلس إعادةَ التَّصويتِ على ذلك.

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