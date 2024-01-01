الشرطة الأمريكية تعتقل متضامنين مع غزة بجامعة أوهايو (شاهد)

أوهايو/سما/

اعتقلت الشرطة الأمريكية 36 شخصا بجامعة أوهايو، على خلفية مشاركتهم في مظاهرات للتضامن مع فلسطين ضد ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، بينهم الدكتورة سمية حمضمض، الباحثة في جامعة "ييل".



وتداول عدد من رواد مختلف منصات التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو، يوثّق كيفية اعتقال الشرطة الأمريكية للمتظاهرين، بينهم سمية حمضمض، التي كانت قبل ثلاثين سنة، الحاصلة على النقطة الأولى في التوجيهي، في الأردن.





وكان الناطق باسم جامعة أوهايو، بن جونسون، قد قال قبل أيام قليلة، إن "قوات الأمن اعتقلت الطلاب والمشاركين الآخرين بتهمة الدخول بدون إذن إلى حرم الجامعة". وقد اعتقلت الشرطة 36 شخصاً، بينهم 16 طالبا في جامعة أوهايو.



كذلك، أكد جونسون أن "اعتقال الطلاب والمتظاهرين الآخرين جاء بعد تحذيرات عدة لهم بفض المظاهرة والمعسكر الذي نصبوه داخل الحرم"؛ فيما تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع كافة المشاهد التي تظهر وجود قناصين على أسطح البنايات داخل حرم الجامعة، التي أعلنت إدارتها بأنهم أشخاص من مديرية أمن الولاية.



إلى ذلك، علت أصوات التظاهرات الطلابية، في الجامعات الأمريكية، من أجل التضامن مع فلسطين، واحتجزت شرطة بوسطن، السبت، 100 شخص خلال فض احتجاج في جامعة نورث إيسترن في بوسطن، ضد حرب الإبادة التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّها على كامل قطاع غزة،

وتعيش الجامعات الأمريكية منذ قرابة الـ10 أيام، على إيقاع تظاهرات عارمة للتضامن مع غزة، التي تشهد حربا هوجاء من طرف الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 200 يوم.