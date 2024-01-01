يسرائيل هيوم: "إسرائيل" مستعدة لتحقيق جميع مطالب حماس باستثناء شرط واحد

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن تل أبيب باتت مستعدة للتجاوب مع جميع مطالب حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، باستثناء المطلب الذي يتعلق بإعلان نهاية الحرب مع انتهاء الهدنة.

وأضاف المسؤول، "أن إسرائيل تعتزم تخصيص 10 أيام إلى 14 يوما للتوصل إلى اتفاق على إطلاق بعض المحتجزين الإسرائيليين، مقابل الانسحاب من الممرات الإنسانية في قطاع غزة، وتنفيذ هدنة ممتدة طوال فترة الصفقة، والسماح للعديد من سكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى منازلهم، وكذا إطلاق سراح أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين.

وتابع:" حتى الوزراء المعتدلين الذين يضعون قضية الأسرى الإسرائيليين في سلم أولوياتهم، يفقدون صبرهم، ويعرفون إن كثيرا من الوقت يهدر في المباحثات الذي يعطّل عملية في رفح، ولذلك لن يطول أكثر من ذلك".

وفي السياق، خاطب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، على إثر تجدد الحديث عن مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قائلا؛ "إذا قررت رفع الراية البيضاء وألغيت قرار احتلال رفح (...)، حكومة برئاستك لا تستحق الوجود".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، في بيان، إن رئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، صادق على خطط لمواصلة الحرب في قطاع غزة ورفح.

يأتي هذا بعد أن كشف مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن وفدا من حماس سيصل إلى القاهرة، غداً الاثنين، للقاء رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، والمسؤولين المشرفين على الوساطة التي تقودها القاهرة بين فصائل المقاومة في قطاع غزّة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي. ويترأس الوفد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزّة، خليل الحيّة، بالإضافة إلى عضو المكتب السياسي للحركة، ومسؤول ملف الأسرى، زاهر جبارين. وبحسب بيانات سابقة للحركة، فإن وقف الحرب هو أحد أهم مطالب حماس.

حماس تطلب توضيحات في الرد الإسرائيلي

وأوضح المصدر أن الوفد "سيناقش مع المسؤولين المصريين بعض النقاط الواردة في الردّ الإسرائيلي على ورقة حماس، المقدّمة في وقت سابق، وذلك قبل أن تقدّم الحركة ردّها النهائي على الموقف الإسرائيلي الأخير". ولفت إلى أن "قيادة الحركة ترغب في استيضاح بعض العبارات الواردة في الردّ الإسرائيلي، والتي تعبّر عن (نوايا) أو (استعداد) للتجاوب مع بعض الشروط التي سبق وحدّدتها المقاومة، مثل الانسحاب من محور نتساريم، وكذلك الخروج بشكل كامل من قطاع غزّة، والوقف الدائم لإطلاق النار"، موضحاً أن "الإشارة لتلك الشروط جاءت في الردّ الإسرائيلي مسبوقة بعبارات الاستعداد أو توافر النوايا بشأنها، من دون أن يكون هناك التزام واضح بآليات، وهو ما يرغب وفد حماس في الوقوف عليه قبل تقديم الردّ".





وأعلنت حركة حماس، فجر السبت، أنها تسلمت الرد الإسرائيلي على مطالب حماس الذي سُلم إلى الوسطاء المصريين والقطريين في 13 إبريل/نيسان الجاري بشأن التهدئة في غزة. وأضافت الحركة، في بيان السبت، أنها ستقوم بـ"دراسة هذا المقترح وتسليم ردها حال الانتهاء من دراسته". يأتي هذا بعد أن أجرى وفد مصري، الجمعة، محادثات في تل أبيب، أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ مصر قدّمت خلالها مقترحاً للتوصّل إلى صفقة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وفي 13 إبريل/ نيسان الجاري، سلمت حركة حماس ردَّها على المقترح بشأن التهدئة في غزة التي تشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت الحركة حينها في بيان صحافي إنّها متمسكة بمطالبها ومطالب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، المتمثلة بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بإعمار القطاع، مؤكدة استعدادها لإبرام صفقة تبادل "جادة وحقيقية" للأسرى بين الطرفين.