صور: أطفال من غزة يشكرون طلاب جامعات الغرب المتضامنين معهم

غزة/سما/

وجّه أطفال فلسطينيون، الأحد، رسالة شكر وعرفان إلى طلاب الجامعات الغربية لموقفهم التضامني مع قطاع غزة.

جاء ذلك في وقفة لتلاميذ أقيمت في إحدى المدارس الحكومية التي تحوّلت إلى مركز نزوح في مدينة رفح جنوب القطاع.

وتزامنا مع احتجاجات طلاب بعض جامعات العالم تضامنا مع غزة، أقام صباح الأحد تلاميذ في غزة وقفة بإحدى مدارس رفح، لتقديم رسالة شكر وعرفان لهم.

وخلال الوقفة رفع التلاميذ الفلسطينيون لافتات عبّروا فيها عن شكرهم للطلاب في الجامعات الغربية مثل: “شكرا لطلاب جامعة مينيسوتا على تضامنهم مع غزة”.

كما كتب على لافتة أخرى: “الحرب في غزة تدّمر التعليم”.

وفي 18 أبريل/ نيسان الجاري، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصامًا بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارة الجامعة بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في الشركات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات بمختلف ربوع الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، امتد زخم الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا شهدت جميعها مظاهرات داعمة لمظاهرات الجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.