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نصرة لغزة.. تونسيون يطردون سفير إيطاليا من معرض الكتاب (فيديو)

الأحد 28 أبريل 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصرة لغزة.. تونسيون يطردون سفير إيطاليا من معرض الكتاب (فيديو)



تونس/سما/

شن نشطاء تونسيون هجوما حادا على السفير الإيطالي بتونس أليستاندرو بروناس، مطالبين بطرده من معرض الكتاب الدولي في تونس العاصمة.

واقتحم عدد من الناشطين ضمن تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، أمس السبت، الفضاء رافعين أعلام فلسطين مرددين هتافات تدعو بالحرية لشعبها ومناهضة لحكومة إيطاليا.

وقال المحتجون للسفير إنه غير مرحب به في تونس، "وعار على بلاده المشاركة في الجريمة التي تحصل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

ومعرض تونس الدولي للكتاب هو معرض تجاري وثقافي وأدبي، ينظم سنويا منذ عام 1982 في قصر المعارض بالكرم، وتشارك فيه دور النشر التونسية والأجنبية، إضافة إلى بعض المنظمات والهيئات والجمعيات التونسية والأجنبية.

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