زيارة متوقعة لبلينكن إلى غلاف غزة

القدس المحتلة/سما/

توقعت صحيفة "يديعوت آحرونوت" أن يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة المعرفة بغلاف غزة، ومعبر كرم أبو سالم.



وكتبت الصحيفة على موقعها: "من المتوقع أن يقوم أنتوني بلينكن بجولة في منطقة غلاف غزة وسيقوم بزيارة كيبوتس بئيري ومعبر كرم أبو سالم وذلك بناء على طلبه هذا الأسبوع خلال زيارته إلى إسرائيل المتوقعة يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وأضافت أن "هذه هي المرة الأولى منذ الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، على غلاف غزة وبلدات إسرائيلية في الجنوب التي يقوم فيها مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية بزيارة المنطقة".

وأشارت إلى أن "هذه الزيارة للمسؤول الأمريكي إلى منطقة غلاف غزة تأتي بناء على طلب وزير الخارجية الأمريكي الذي سيرافقه في الجولة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، كما سينضم إليه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، أن "بلينكن سيزور السعودية الاثنين المقبل للقاء الشركاء الإقليميين في ظل استمرار الجمود في المحادثات بين إسرائيل وحماس.