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تحذير سعودي من التداعيات الاقتصادية لحرب غزة

الأحد 28 أبريل 2024 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير سعودي من التداعيات الاقتصادية لحرب غزة



الرياض/سما/

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نزاعات المنطقة تفرض الكثير من الضغوط على المشاعر، لافتا إلى تأثر الاقتصاد بالمزاج العام في إشارة إلى حرب غزة.

وقال في كلمته أمام "المنتدى الاقتصادي العالمي" الذي تحتضنه العاصمة الرياض: "في المملكة العربية السعودية وخلال السنوات القليلة الماضية وضعنا هدفا استراتيجيا واضحا وهو خفض التصعيد في المنطقة".


وأضاف: "تحتاج المنطقة إلى الاستقرار. المنطقة تحتاج حقيقة للتركيز على شعوبها ونموها واقتصادها عوضا عن السياسة والنزاعات".

وفي تصريحات له أمس، قال رئيس "المنتدى الاقتصادي العالمي" بورغ بريندي حول أزمة غزة: "هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن وأيضا من أجل (...) مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة"، من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

هذا ولن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في القمة، وأشار بريندي إلى أن الوساطة الرسمية التي تشمل قطر ومصر تتكشف في أماكن أخرى.

وأضاف "ستكون هناك مناقشات بالطبع حول الوضع الإنساني الحالي في غزة" و"ستتم مناقشة الجوانب الإقليمية أيضا مع إيران" التي تدعم حركة حماس وحزب الله اللبناني، خلال ما "يمكن أن يصبح اجتماعا بالغ الأهمية".

يشار إلى أن السعودية حذّرت اليوم الأحد من تداعيات الحرب في غزة على الاقتصاد العالمي، داعية إلى عدم التصعيد في النزاع الدامي المستمر منذ قرابة 7 أشهر، خلال اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يحضره عدد من الوسطاء الدوليين.

 أ ف ب

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