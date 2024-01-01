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الأونروا: أنباء عن وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة

الأحد 28 أبريل 2024 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أنباء عن وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة



غزة / سما /

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” تلقيها أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في قطاع غزة.


جاء ذلك في بيان عبر حسابها على منصة “إكس”، الأحد، بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة في ظل الهجمات الإسرائيلية.


ولفتت الوكالة إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.


وأكد البيان على أن النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من المياه يوميا في المتوسط، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى اليومي البالغ 15 لترا وفق المعايير الدولية.


وشدد البيان على أن الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأورد تصريحات مفوض عام أونروا، فيليب لازرايني، بهذا الخصوص.


ولفت لازاريني إلى تلقيهم تقارير تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر.


وأضاف متسائلا: “ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبانٍ تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة”.

#الحر #غزة #الأونروا #الأمم المتحدة

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