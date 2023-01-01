توترات البحر الأحمر تخفض إيرادات قناة السويس 50 بالمئة

القاهرة / سما /

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، الأحد، إن تراجعا بنسبة 50 بالمئة طرأ على إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات القائمة في البحر الأحمر.



وردت تصريحات السعيد، في كلمة لها على هامش أعمال الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يعقد في العاصمة السعودية الرياض، يومي 28 و29 أبريل/ نيسان الجاري.



وقالت الوزير المصرية: “إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضا بنسبة 50 بالمئة.. هذا الهبوط جاء بسبب الاضطراب في حركة الشحن نتيجة الأحداث في البحر الأحمر”.

والأحد، انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أعمال المنتدى المفتوح ضمن أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، تحت عنوان “ما هو نوع النمو الذي نحتاجه”.



وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.



و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.



ومع تدخل واشنطن ولندن ودول أخرى شكلت مجتمعة تحالفاً لمنع هجمات الحوثي في مضيق باب المندب، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.