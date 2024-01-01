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المجد الأمني: الاحتلال أسقط أجهزة تجسس بقطاع غزة

الأحد 28 أبريل 2024 01:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجد الأمني: الاحتلال أسقط أجهزة تجسس بقطاع غزة



غزة / سما /

حذر جهاز المجد الأمني، المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة من أجهزة تجسس تُلقيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بين المنازل بكافة أنحاء القطاع، عبر الطائرات المسيرة.

وقال "المجد الأمني" في تحذير للمواطنين  اليوم الأحد، إن الطائرات المسيرة من نوع "كواد كابتر" تقوم بإسقاط أجهزة تجسس في كل أنحاء قطاع غزة.

ونوه إلى أنه "تم اكتشاف بعض تلك الأجهزة، وهي عبارة عن كتلة مموهة بداخلها جهاز التجسس".

وطالب "المجد الأمني"، المواطنين بإجراء مسح لمحيط وسقف سكنهم والتركيز على المباني العامة والمهجورة وإبلاغ الجهات المختصة في قطاع غزة فور العثور على أي جسم مشبوه دون العبث به.

#أجهزة تجسس #تجسس #غزة

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