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الاستعدادات لإصدار مذكرات اعتقال هذا الاسبوع ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي

الأحد 28 أبريل 2024 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاستعدادات لإصدار مذكرات اعتقال هذا الاسبوع ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي



القدس المحتلة / سما /

تقدر إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ستصدر هذا الأسبوع مذكرات اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وافادت القناة 12 الإسرائيلية بان الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي.

ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة.

وجاء في وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية نشرتها وكالة رويترز الليلة أن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية يعتقدون أن إسرائيل لم تقدم أدلة موثوقة على أنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.

وتعد الوثيقة جزءًا من مراسلات داخلية تحضيرًا لتقرير من المتوقع تقديمه إلى الرئيس جو بايدن بحلول 8 مايو، بشأن مسألة ما إذا كانت إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل مناسب ووفقًا للقانون الدولي.

#المحكمة الجنائية الدولية #نتنياهو #هاليفي #غالنت #لاهاي #غالانت

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