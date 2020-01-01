وزير الخارجية الأمريكي يبحث بالسعودية فرص التطبيع مع إسرائيل

الرياض / سما /

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى العاصمة السعودية، الإثنين، مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تعترف بموجبه المملكة الخليجية بإسرائيل.

وأفادت الخارجية الأميركية أن بلينكن سيناقش خلال زيارته للرياض الإثنين والثلاثاء في "ممر إلى دولة فلسطينية مستقلة مع ضمانات أمنية لإسرائيل".

وتأتي زيارة بلينكن بعد قرابة سبعة أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة التي عرقلت مساعٍ دبلوماسية أميركية كانت تهدف إلى تحقيق إنجاز كبير تتباهى به إدارة الرئيس جو بايدن، لناحية سياستها الخارجية.

كذلك، تأتي زيارة بلينكن الحالية إلى السعودية، فيما يستعد الأميركيون للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي سيختارون خلالها ما إذا كانوا سيمنحون بايدن البالغ 81 عامًا ولاية ثانية، ما قد يؤخر التقدم الذي تم إحرازه في مسار التطبيع المحتمل بين السعودية وإسرائيل.

في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لمحطة فوكس نيوز إن المملكة "تقترب كل يوم أكثر فأكثر" من اتفاق التطبيع الذي قد يعزز أيضا الشراكة الأمنية بين واشنطن والرياض.

لكن الأمير محمد الحاكم الفعلي لبلاده، أكد يومها أيضا أن القضية الفلسطينية "مهمة جدا" بالنسبة للرياض، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى تسهيل حياة الفلسطينيين".

ومع استمرار الحرب في قطاع غزة وبذل الوسطاء جهودا حثيثة للتوصل إلى هدنة لكن بدون جدوى حتى الآن، شدد المسؤولون السعوديون على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وقالت السفيرة السعودية لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في كانون الثاني/يناير، إن التطبيع سيكون مستحيلاً من دون مسار "لا رجعة فيه" نحو إنشاء دولة فلسطينية.

ولم تعترف السعودية بإسرائيل قط، ولم تنضم إلى اتفاقات التطبيع المبرمة عام 2020 بواسطة أميركية، التي طبعت بموجبها جارتا المملكة الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل. وبعدها حذا المغرب والسودان حذو الدولتين الخليجيتين.