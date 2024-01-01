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اصابات في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

الأحد 28 أبريل 2024 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات في غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان



بيروت / سما /

أصيب 12 شخصا بجروح، اليوم الأحد، نتيجة غارة جوية إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان.

وقال مصدر عسكري لـ "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة صربين جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، عن ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة.

وقد توزعت حالة الإصابات على الشكل التالي: 2 بليغة، 6 متوسطة و6 طفيفة، وفقا لموقع "النشرة".

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف شمال إسرائيل بعدة مسيّرات انقضاضية وصواريخ موجهة.

وقال حزب الله في بيان له، "قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

#اصابات #لبنان

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