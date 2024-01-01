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في سادس أيام الفصح اليهودي- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأحد 28 أبريل 2024 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في سادس أيام الفصح اليهودي- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى



القدس المحتلة / سما /

استأنف المستوطنون، صباح اليوم الأحد، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، في سادس أيام عيد "الفصح اليهودي".

ونفذ 483 مستوطنا اقتحاماتهم للأقصى، على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه،منذ احتلال القدس، وتتم من خلاله الاقتحامات يوميا باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع.

وأدى المستوطنون صلواتهم خلال اقتحام الأقصى، بحراسة قوات الاحتلال.

فيما تمركزت القوات على أبواب الأقصى، وفحصت هويات الوافدين اليه، ومنعت البعض من دخوله وطالبتهم بالعودة بعد انتهاء الاقتحامات "الصباحية وبعد الظهر".

#المسجد الأقصى #المستوطنين

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