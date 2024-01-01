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اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة

الأحد 28 أبريل 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات باقتحامات متفرقة بالضفة



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر الأحد، عددا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بمحافظات الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية دير الحطب شرق نابلس واعتقلت السيدة نرمين الشيخ علي، عقب مداهمة منزلها.

كما اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية مخيم عقبة جبر في أريحا واعتقلت الشاب صهيب فرح، بعد تفتيش المنزل وتخريب محتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة علار شمال طولكرم، واقتحمت منزل عائلة الشهيد جميل جعار واعتقلت شقيقه نصار، كما اعتقلت الشاب براء أبو سعدة، فادي الطاهر، وليث المصري، بعد تفتيش منازلهم.

وفي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، اعتقل الاحتلال الشاب خالد مراد شتيوي بعد مداهمة منزل أسرته.

وشهدت قرية بيت سيرا جنوب غرب رام الله مواجهات، بعد اقتحام دوريات الاحتلال.

#الضفة الغربية #الاحتلال

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