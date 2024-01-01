تطورات اليوم الـ205 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٠٥ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣٢ شهيدا و ٦٩ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٤٣٨٨ شهيد و ٧٧٤٣٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة انه مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب و عدم سماح الاحتلال بادخال مادة الكلور او اي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب من خلال الكلورة فإن جميع مواطني قطاع غزة يتناولون مياه غير آمنة و تعرض حياتهم للخطر .



وفي سياق متصل قالت بلدية غزة ان 50% من آبارها تم تدميرها بالإضافة لتدمير 42 ألف متر من شبكات المياه.

وتعاني بلديات الشمال من عدم توفر السولار ايضا لتشغيل هذه الآبار.



جنوب القطاع



وارتفع عدد الشهداء إلى 10 جراء غارة من طائرات الاحتلال استهدفت منزلاً في حي النصر برفح.

ومن بين الشهداء ستة أشقاء من عائلة عاشور بينهم فتاة.

وكانت غارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد ستة فلسطينيين اخرين بقصف منزل غرب رفح وسابع قرب المعبر خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وفي خان يونس دمر جيش الاحتلال منزلين في بلدة خزاعة شرقي المدينة وشن غارات على بلدة الفخاري جنوب شرق خان يونس.



وسط القطاع



وارتفع إلى عشرة ايضا عدد الشهداء في قصف منزل عائلة الجد جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والذي تعرض للقصف فجر امس .

كما ارتقى شهيدان في قصف منزل آخر شمال مخيم النصيرات وشهيد وعدد من الجرحى شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على بلدة الزوايدة وأخرى على المغراقة وسط قطاع غزة.



غزة والشمال



وقصفت طائرات إسرائيلية برج الظافر 2 جنوب غرب مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي قطاع غزة.