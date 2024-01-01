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"سكاي نيوز" : إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض في القدس المحتلة..

الأحد 28 أبريل 2024 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سكاي نيوز" : إسرائيل تجهز مشفى تحت الأرض في القدس المحتلة..



القدس المحتلة/سما/

مع ارتفاع حدة التصعيد عقب هجوم 7 أكتوبر، تستعد إسرائيل لأسوأ السيناريوهات في حال اتسعت رقعة الحرب أكثر.

أحد هذه الاستعدادات الهامة هو الجاهزية الطبية والصحية، حيث تعمل إسرائيل على توسيع طاقتها الاستيعابية في مشفى تحت الأرض بالقدس.

وتم منح شبكة "سكاي نيوز" البريطانية سماحية الوصول الحصري إلى المستشفى الذي يقع أسفل مركز هرتسوغ الطبي، حيث تمت زيادة عدد الأسرة إلى 350 سريرا، مع 100 سرير في طريقها للمستشفى.

وقال الدكتور يحزقيل كاين لـ"سكاي نيوز": "المستشفى مصمم لمقاومة الهجمات البيولوجية والكيميائية، لدينا غرفة معادلة الضغط مبنية من مجموعتين منفصلتين من الأبواب المضادة للانفجار".

وبحسب الشبكة فإن إسرائيل تخطط لأسوأ السيناريوهات مثل حرب شاملة مع حزب الله.

وفي هذا السياق، أضاف كاين: "ستكتظ المستشفيات في الشمال بالجرحى وستتعرض هي نفسها لإطلاق النار، وفي هذه الحالة سيتعين عليها إجلاء مرضاها إلى وسط البلاد، كما فعلنا في الأسابيع الأولى من الحرب في البلاد".

ويضم المستشفى أكبر وحدة تهوية في إسرائيل، تعالج البالغين والأطفال، ويتفوق أيضا في علاج الصدمات النفسية وإعادة تأهيل كبار السن.

وإذا تعرضت القدس نفسها للهجوم، فيمكن للمستشفى إخلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر إلى المخابئ الموجودة بالأسفل خلال ساعات قليلة، حيث يمكن إغلاقها لمدة تصل إلى 96 ساعة.

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