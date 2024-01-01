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حزب الله يقصف مستوطنة “ميرون” الإسرائيلية بعشرات الصواريخ (فيديو)

الأحد 28 أبريل 2024 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يقصف مستوطنة “ميرون” الإسرائيلية بعشرات الصواريخ (فيديو)



بيروت/سما/

أعلن حزب الله اللبناني قبل قليل توجيه ضربة صاروخية كبيرة لمستوطنات إسرائيلية متاخمة للحدود مع لبنان.

وقال الحزب في بيان أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً بلدات القوزح ‏ومركبا وصربين قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏

وأفادت وسائل إعلام عبرية ليل يوم السبت بدوي عشرات الانفجارات في منطقة ميرون شمال فلسطين المحتلة إثر قصف كثيف على المنطقة.

وذكر.موقع القناة 7، أنه تم إطلاق حوالي 30 صاروخا باتجاه ميرون ومستوطنات أخرى في الجليل الأعلى، فيما أشار موقع "حدشوت بزمان" العبري إلى ضربة مباشرة بوحدة المراقبة الجوية في ميرون.

وانتشر على الصفحات الإخبارية الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر محاولة اعتراض الصواريخ.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في ميرون وعدد من المستوطنات في الجليل الأعلى، بما في ذلك سيبسوفا ومركز الجليل الإقليمي ماروم وبار يوهاي وأور هجانوز".

  

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