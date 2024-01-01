فيديو: استمرار بناء رصيف أمريكي عائم في غزة بمساحة 281 دونما

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، أنّ الولايات المتحدة مستمرة في بناء رصيف عائم مؤقت على شواطئ قطاع غزة، بمساحة تقدر بأكثر من 281 دونما.

وقال الجيش في بيان عبر منصة "إكس": "تقوم الولايات المتحدة ببناء رصيف عائم مؤقت، سيتم من خلاله نقل المساعدات الإنسانية، وسيتم ربطه بشواطئ قطاع غزة".

والجمعة، رست سفينة عسكرية أمريكية، قبالة ساحل قطاع غزة يتوقع أن تشارك في أعمال إنشاء رصيف بحري عائم، أعلنت واشنطن عن خطة لبنائه بداعي تقديم مساعدات إنسانية، وفق مراسل الأناضول.

وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جيش بلاده سيبني ميناء مؤقتا على ساحل القطاع لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأوضح الجيش أن "الرصيف يهدف لاستقبال المساعدات الإنسانية مباشرة في غزة".

وأشار إلى أن "مساحة المشروع تبلغ حوالي 67 فدانا (281.4 دونما)، وهي مخصصة للتشغيل ومرور كميات كبيرة من البضائع إلى أراضي قطاع غزة".

ونشر الجيش مقطع فيديو قصير، تظهر فيه أعمالا جارية لإنشاء الرصيف.

ووفق مصادر محلية فلسطينية، فإن الرصيف الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من ركام المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب المتواصلة منذ أكثر من نصف عام، ستكون مهمته استقبال شحنات المساعدات التي توصلها السفن إلى الميناء الأمريكي.

ومنذ 15 مارس الماضي، وصلت سفينتا مساعدات إلى قبالة ساحل غزة انطلاقا من قبرص الرومية، وتم إفراغ حمولتهما عبر عوامات نقلت الصناديق إلى الرصيف الخرساني.

وعملت مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية الدولية على استلام هذه المساعدات وإعادة توزيعها على سكان القطاع الذين يعانون من مجاعة جراء تقييد إسرائيل دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إليهم عبر المعابر البرية.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".​​​​​​​​​​​​​​