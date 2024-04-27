صورة للسيسي أمام دبابة مركافاة إسرائيلية.. وتعليقات تربطها بعملية رفح

القدس المحتلة/سما/

ظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أمام صورة دبابة مركافاة إسرائيلية، خلال تفقده مقر الكلية الحربية المصرية بالقاهرة.



وأعلن مكتب السيسي أنه عاين خلال جولته مبنى قيادة الأكاديمية العسكرية المصرية بمقر القيادة الاستراتيجية بالكيان العسكري، والواقع في العاصمة الإدارية الجديدة.



لكن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ربطوا صورة السيسي أمام دبابة المركافاة، بالعملية الإسرائيلية العسكرية المحتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقال أحد النشطاء: "انتبهوا إلى الصور المنشورة التي تركز على دبابة ميركافاة الإسرائيلية. فهل هي رسالة تحذير للاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء قبل اجتياح رفح".