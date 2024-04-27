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مفتي عُمان يحيي "انتفاضة" الجامعات الأمريكية ويهاجم "المطبّعين"

الأحد 28 أبريل 2024 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي عُمان يحيي "انتفاضة" الجامعات الأمريكية ويهاجم "المطبّعين"



مسقط/سما/

أشاد مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، السبت، بـ"انتفاضة" الطلاب في أمريكا وأوروبا دعما لأهالي قطاع غزة الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا وحشيا منذ أكثر من 200 يوم.

وقال مفتي عمان في تدوينة عبر منصة "إكس": "نحيي انتفاضـة الطلاب والمدرسين في الجامعات الأمريكية والأوروبية استنكارا للإبـادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتـلال في قطاع غـزة".

وأضاف الخليلي: "نرجو أن تعم (تلك الانتفاضة) جميع الجامعات. وفي هذا عبرة لمن يؤثرون سياسة الانبطاح، ويسارعون إلى التطبيع مع العدو المحتـل"، في إشارة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي 18 نيسان/ أبريل الجاري، بدأ طلاب مؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

كما امتدت المظاهرات إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

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