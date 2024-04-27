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بعد بن غفير.. تحطم سيارة وزير إسرائيلي في حادث سير بالقدس (فيديو)

السبت 27 أبريل 2024 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد بن غفير.. تحطم سيارة وزير إسرائيلي في حادث سير بالقدس (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، تحطم سيارة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون في حادث سير بمدينة القدس، وإصابة والده بجروح خطيرة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع عند تقاطع شارعي ميرسكي ورانتي في حي راموت، وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، ولم توضح ما إذا كان الوزير في السيارة أم لا.

الجدير ذكره، أن هذا هو ثاني حادث سير خلال يومين يصيب وزيرا في الحكومة الإسرائيلية، إذ أصيب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بجروح طفيفة عندما انقلبت سيارته في مدينة الرملة، بعد أن تجاوز سائقه الإشارة الحمراء واصطدم بسيارة أخرى.

وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن سيارة الوزير بن غفير انقلبت لدى مغادرته مكان الهجوم في الرملة، وتم نقله إلى مستشفى شامير (آساف هروفيه) في بئر يعقوب وحالته متوسطة.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت، تحطم سيارة وزير التربية والتعليم الإسرائيلي حاييم بيتون في حادث سير بمدينة القدس، وإصابة والده بجروح خطيرة.

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