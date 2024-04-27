استشهاد أسير من مدينة سخنين في السجون الإسرائيلية

سخنين/سما/

استشهد الأسير كريم يوسف أبو صالح (30 عاما) من مدينة سخنين في السجون الإسرائيلية بعد العثور عليه دون علامات حياة مساء السبت؛ فيما يدور الاشتباه حول وضع حد لحياته.

وذكرت مصادر محلية في سخنين، أن الأسير تزوج قبل عام واعتقل قبل أكثر من أسبوع، وقد أنجبت زوجته الابن البكر لهما قبل يومين.

وعُلم أن الأسير وشقيق له قضيا 4 سنوات في السجون الإسرائيلية قبل اعتقاله وتوجيه نفس التهم له مؤخرا، فيما اعتقل شقيقه إداريا قبل 6 شهور.

واعتقل الأسير من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووجهت له تهم أمنية بينها "محاولة التجارة بالسلاح والتحريض" بعدما نسب إليه الانتماء إلى تنظيم "داعش".

وأفيد بأن الأسير اعتقل في المرة الأولى في تموز/ يوليو 2014 في مطار "بن غوريون" بينما كان في طريقه إلى خارج البلاد، قبل إطلاق سراحه آنذاك واعتقاله مرة أخرى قبل 10 أيام.

واتهم الأسير بـ"التخطيط لقتل عناصر أمن والعمل ومحاولة جمع عشرات آلاف الشواكل من أجل شراء سلاح من نوع ’كلاشنكوف’".