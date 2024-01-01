"القسام" تنشر فيديو لأسيرين إسرائيليين.. مقتل عشرات الأسرى (شاهد)

غزة/سما/

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر أسيرين إسرائيليين، يتحدثان عن ظروف احتجازهما في قطاع غزة.

وعلقت كتائب القسام على الفيديو بقولها: "الضغط العسكري أدى إلى مقتل عشرات الأسرى الذين بأيدينا، وحرم البقية من الاحتفال بعيد الفصح مع أعزائهم".

وبعث أسير إسرائيلي يدعى كيث سيغال (64 عاما) من كفار عزة، رسالة إلى عائلته، قائلا: "إنني أحبكم جدا (..)، من المهم أن تعلموا أنني على ما يرام، وآمل بأن تكونوا أنتم كذلك".

وأردف: "لدي ذكريات جميلة جدا من عيد الفصح في العام الماضي الذي احتفلنا فيه معا"، مضيفا وهو يبكي: "أنا آمل جدا بأن نحظى بأفضل مفاجأة يمكن أن تحصل".

ولفت إلى أنه في خطر في ظل القصف، وهذا الأمر مخيف ومرعب، ويعيشه منذ وقت طويل، ويشعر أنه قد تم التخلي عنه، مطالبا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة بالمرونة في المفاوضات، من أجل التوصل إلى صفقة قريبة.

واستدرك بقوله: "نحن نشعر بالمماطلة وأن الصفقة قد استغرقت وقتا طويلا جدا"، مشددا على ضرورة عودة جميع الأسرى إلى منازلهم وعائلاتهم قريبا جدا (..).

كما تحدث الأسير الإسرائيلي عومري ميران (47 عاما) من كيبوتس ناحل عوز، قائلا: "عائلتي العزيزة أنا مشتاق لكم جميعا، أبي، إخوتي، أختي، زوجتي أليشاي، بناتي روني وألما الغاليات".

وتابع: "هذا العام لم نتمكن من الاحتفال في أي عيد معا بسبب هذه الحرب الشنيعة (..)، أنا آمل بأن نتمكن على الأقل من الاحتفال معا في عيد الاستقلال المقبل".

وأشار إلى أنه في الأسر لدى حركة حماس منذ أكثر من 202 يوم، ويعيش أوضاعا صعبة تحت القصف العنيف.

واستكمل حديثه: "آن الأوان للتوصل إلى صفقة تخرجنا من هنا ونحن على قيد الحياة وبصحة جيدة"، مضيفا أنني "أريدكم أن تبذلوا كل ما في وسعكم من أجل الضغط على الحكومة بكافة الطرق الممكنة".