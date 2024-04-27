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أول تعليق تركي رسمي على الصورة الإسرائيلية المسيئة لأردوغان

السبت 27 أبريل 2024 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق تركي رسمي على الصورة الإسرائيلية المسيئة لأردوغان



أنقرة/سما/

استنكرت وزارة الخارجية التركية نشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الجمعة صورة مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان.

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وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان ويعلق عليها (صورة)
وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان ويعلق عليها (صورة)
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت: "إن استهداف الرئيس التركي ينمّ عن الحالة النفسية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "منشور وزير الخارجية الإسرائيلي عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، مستهتر ومتدن في المستوى".

وأضاف البيان: "إن استهداف أردوغان إثر كشفه الحقائق كما هي ينم عن الحالة النفسية الحالية للحكومة الإسرائيلية، إن كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيُحاسبون أمام العدالة لا محالة".

وأكدت الوزارة على أن "تركيا ستواصل بلا خوف وبصوت عال كشف القمع الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، نشر وزير الخارحية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حسابه على منصة "إكس"، صورة مركبة ظهر فيها أردوغان مستلقيا على تخت وهو يفكر كيف أنه "يرتدي تاج السلطنة"، معتبرا أن الأخير "يحلم بأن يعيد بناء الإمبراطورية العثمانية".

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