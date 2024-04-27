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اعتقال 100 شخص في إحدى جامعات بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

السبت 27 أبريل 2024 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 100 شخص في إحدى جامعات بوسطن خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين



بوسطن/سما/

أفادت جامعة "نورث إيسترن يونيفرسيتي" اليوم السبت بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت نحو 100 متظاهر من مؤيدي فلسطين صباح اليوم وفضت اعتصامهم الذي أقيم أمام حرم الجامعة في بوسطن.

وكتبت الجامعة في منشور عبر منصة "إكس": "في إطار عملية الإخلاء هذه، أوقفت الشرطة نحو مئة شخص، وتم الإفراج عن الطلاب الذين أظهروا بطاقات انتسابهم إلى جامعة نورث إيسترن فيما تم توقيف من رفضوا إثبات انتسابهم".

وزعمت الجامعة في منشورها إن المتظاهرين هتفوا بشعارات "عنيفة مهينة ومعادية للسامية" على غرار "أقتلوا اليهود" خلال احتجاجهم الليلة الفائتة داخل الحرم الجامعي.

وأعلنت الجامعة عزمها على إخضاع الطلاب المشاركين في التظاهرة لإجراءات تأديبية في نطاق الجامعة، وليس لعقوبات قانونية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت باعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي في جامعة كولومبيا، وما لا يقل عن 45 شخصا في جامعة ييل يوم الاثنين خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين.

وشهدت جامعة كولومبيا احتجاجات واسعة للتنديد بتجاوزات الجيش الإسرائيلي، والضغط على الجامعة لسحب استثماراتها المالية من الشركات والمؤسسات الداعمة لإسرائيل.

هذا وقد تحولت أحرام الجامعات الأمريكية المرموقة إلى مكان للإعراب عن الغضب حيال العملية الإسرائيلية في قطاع غزة بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين وبسبب المساعدات الأمريكية للحليفة إسرائيل.

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