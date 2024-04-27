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الحوثيون يعرضون مشاهد من إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ9" (فيديو)

السبت 27 أبريل 2024 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعرضون مشاهد من إسقاط طائرة أمريكية من نوع "MQ9" (فيديو)



صنعاء/سما/

عرضت حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) مشاهد من إسقاط طائرة بدون طيار أمريكية من طراز "MQ9" أثناء قيامها بمهام "عدائية" في أجواء محافظة صعدة.

وأظهر مقطع الفيديو والذي نشره "الإعلام الحربي" للحوثيين لحظة إصابة صاروخ أطلقه عناصر الحركة للمسيّرة الأمريكية وتدمّيرها، وسقوط حطامها على الأرض.


هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) ليل الجمعة استهدف سفينة نفط بريطانية بعدة صواريخ وإصابتها بشكل مباشر، كما نجحت قوات الدفاع الجوي التابعة للجماعة من إسقاط مسيرة أمريكية متطورة.

كما ذكر مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة خسرت 3 طائرات مسيرة من نوع MQ-9 Reaper بالقرب من اليمن منذ نوفمبر الماضي.

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