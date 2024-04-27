"حزب الله" يهاجم مقر قيادة وتموضعات للجيش الإسرائيلي

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" مهاجمة مقر قيادة وتموضعات للجيش الإسرائيلي في عدة مواقع قرب الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا شن ‏مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية اليوم السبت 27-4-2024 هجوما مركبا بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني واصابوه بشكل مباشر

ودوت صافرات الانذار في الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة بعد هجوم صاروخي من لبنان.

وأعلنت الجبهة الداخلية في "إسرائيل" عن إطلاق صفارات الإنذار تحذيرا من إطلاق صواريخ وقذائف في مناطق كريات شمونة ومرغليوت والمنارة.

وافاد مصادر ميدانية بأن رشقة صاروخية أنطلقت من جنوب لبنان باتجاه مناطق في الجليل الأعلى شمال "اسرائيل". وأفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجارين في المنطقة.



وقالت القناة 12 العبرية أنه تم إسقاط هدف وإطلاق صاروخين مضادين للدبابات في موقع المنارة في إصبع الجليل.

وقال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن إسرائيل بحاجة إلى تصعيد هجماتها في لبنان من أجل تحقيق الهدوء.

وقال "هناك طريقة للخروج من الوضع، وهي زيادة الهجمات. لا يمكن لإسرائيل أن تتوقف الآن، إنها (الهجمات من لبنان) خطيرة على المنطقة بأسرها".

وقال المسؤول الإسرائيلي للصحيفة الأمريكية "من المستحيل تجنب مواجهة كبيرة وواسعة مع حزب الله في لبنان".

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" الجمعة بأن إسرائيل تكثف استعداداتها لحرب شاملة محتملة مع "حزب الله".