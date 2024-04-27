جولة مفاوضات في الصين بين حركتي حماس وفتح لمناقشة جهود المصالحة

غزة/سما/

تستضيف الصين جولة مفاوضات جديدة بين حركتي حماس وفتح، لمناقشة جهود المصالحة الداخلية وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وذلك على وقع الحرب المستمرة في قطاع غزة للشهر السابع على التوالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في حركتي حماس وفتح قولهما إن "وفد حماس يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق، في حين يرأس وفد فتح عزام الأحمد".

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي مقيم في بكين، لم تذكر اسمه، أن المحادثات تستهدف دعم جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين دعم بلاده لتقوية السلطة الفلسطينية، ودعم كافة الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور.

وجاءت تصريحات وينبين خلال مؤتمر صحفي، وردا على سؤال بشأن عقد اجتماع بين حركتي حماس وفتح في بكين، والدور الذي لعبته الصين في تسهيل الاجتماع.

واستضافت موسكو نهاية شباط/ فبراير الماضي اجتماعا مماثلا، لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما أعلن وقتها، إلا أنه لم يحقق تقدما كبيرا.

وستكون هذه الزيارة هي المرة الأولى التي يُعلن فيها توجه وفد من حماس إلى الصين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.