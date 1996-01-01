معلق تلفزيوني فرنسي يعلن إنشاء “جيش دفاعي” للشتات اليهودي بمساعدة وزير إسرائيلي

باريس/سما/

تحدث المُعلن (لديه وكالة إعلان) والمُعلق التلفزيوني الفرنسي- اليهودي، فرانك تابيرو، خلال مقابلة مع RADIO-J التابع للجالية اليهودية بفرنسا، عن إنشاء “جيش دفاعي” للشتات اليهودي على الأراضي الفرنسية وفي كل مكان آخر، وذلك بمساعدة وزير شؤون الشتات الإسرائيلي، أميحاي شيكلي.

وقال فرانك تابيرو: “[…] يشنون علينا الحرب، يجب أن نرد بالحرب، قررت مع العديد من الأشخاص من يهود الشتات، ولا سيما مع وزارة الشتات الإسرائيلية في فرنسا، والوزير أميحاي شيكلي، إطلاق، في فرنسا وخارجها كما نأمل، أول جيش دفاعي من الشتات اليهودي”.

وقد أثار هذا الكلام الاستنكار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض إن كان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان سيدع تصريحات فرانك تابيرو هذه، التي وصفوها بـ“الخطيرة” تمر مرور الكرام، دون محاسبة.

فرانك تابيرو، هو من مواليد 7 أكتوبر 1965 في ضاحية “نويي سور سين” الباريسية الراقية. أعيد والداه من الجزائر في الستينيات. في عام 1996، أنشأ وكالته الخاصة وأطلق عليها اسم Hémisphère Droit. وفي العام نفسه، أطلق شركة “فيرجين كولا” في فرنسا.

إلى جانب مسيرته في مجال الإعلان، يعد فرانك تابيرو معلقاً ومحللاً تلفزيونياً، حيث يظهر بشكل خاص على قناتي I-Télé وRMC. في عام 2007، كان أحد مستشاري الاتصال لنيكولا ساركوزي، وبعد ثلاث سنوات، كان مسؤولاً عن الاتصالات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في سياق كأس العالم.