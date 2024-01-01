استشهاد 3 لبنانيين في قصف جوي إسرائيلي على قرى جنوبية

بيروت/سما/

استشهد ثلاثة أشخاص، بينهم مقاتلان من حزب الله، جراء ضربات إسرائيلية استهدفت ليلاً بلدات عدة في جنوب لبنان، وفق ما أورد الحزب والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية السبت.

ونعى حزب الله في بيانين منفصلين اثنين من مقاتليه من بلدتي كفركلا والخيام، قال إن كلاً منهما “ارتقى شهيداً على طريق القدس” وهي العبارة التي يستخدمها لنعي عناصره منذ بدء التصعيد عبر الحدود على وقع الحرب في غزة.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم أن “الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ فجر اليوم غارتين على بلدتي كفرشوبا وشبعا أدت إلى مقتل مواطن في بلدة كفرشوبا وتدمير منزلين وإلحاق أضرار كبيرة”.

وتعرضت بلدات عدة في جنوب لبنان في الساعات الأخيرة لضربات إسرائيلية، ألحقت وفق الوكالة الوطنية أضراراً بالمنازل والممتلكات.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه ضربة ضد “إرهابي بارز” في الجماعة الإسلامية “نفّذ عدداً كبيراً من الهجمات” ضدّ إسرائيل.

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.