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الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

السبت 27 أبريل 2024 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية



رام الله/سما/

 اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ يوم أمس وحتى اليوم السبت، 20  فلسطينيا على الأقل من مدن الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين.

وأشار إلى أنه “رافق عمليات الاعتقال تنكيل واسع بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات”.

ولفت إلى أن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بلغت نحو 8480، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

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