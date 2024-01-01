إيران تعمل على إطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بـ"إسرائيل"

طهران/سما/

نقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان القول إن أفراد طاقم سفينة محتجزة ترفع علم البرتغال ومرتبطة بإسرائيل تمكنوا من التواصل مع قنصليات بلادهم ومن المتوقع إطلاق سراحهم.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة الحاويات أريس التابعة لشركة (إم.إس.سي) وعلى متنها طاقم من 25 فردا في مضيق هرمز في 13 أبريل نيسان، بعد أيام من توعد طهران بالرد على هجوم تقول إن إسرائيل نفذته على قنصليتها في دمشق. وهددت إيران بإغلاق ممر الشحن الحيوي.

وتأثرت عمليات الشحن العالمية بالهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران في الآونة الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقالوا إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية قال لنظيره البرتغالي باولو رانجيل خلال اتصال هاتفي “نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة”.

ونُقل عنه قوله إنه سيتم تسليم أفراد الطاقم إلى سفرائهم في طهران. ولم تحدد التقارير موعدا لإطلاق سراحهم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن احتجاز السفينة أريس جاء بسبب “انتهاك القوانين البحرية” وإنها مرتبطة بإسرائيل بلا شك.

وتستأجر إم.إس.سي السفينة أريس من جورتال شيبنج، وهي شركة تابعة لزودياك ماريتايم التي يملك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر حصة فيها.

(رويترز)