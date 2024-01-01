  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد صحفيين فلسطينيين خلال تغطيتهما المواجهات في خان يونس

السبت 27 أبريل 2024 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد صحفيين فلسطينيين خلال تغطيتهما المواجهات في خان يونس



غزة/سما/

استشهد المصوران الصحفيان إبراهيم وأيمن محمد الغرباوي أثناء تغطيتهـما للمواجهات في مدينة حمد بخان يونس في قطاع غزة.


وفي وقت سابق، اتهم المكتب الإعلامي في غزة الجيش الإسرائيلي بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

كما وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" قطاع غزة سابقا بـ"مقبرة الصحفيين"، قائلة إن إسرائيل تتعمد خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، فضلا عن التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة، وقطع الإنترنت، بالإضافة إلى رسائل التهديدات التي تصلهم.

من جهته، طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أمس الجمعة، السلطات الإسرائيلية "بإنهاء جريمة الإخفاء القسري بحق صحفيين فلسطينيين"، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات "ترتقي إلى الجرائم ضد الإنسانية".

وقال المنتدى في بيان إنه "يتابع بقلق بالغ جريمة الإخفاء القسري التي يمارسها جيش الاحتلال بحق عدد من الصحفيين الفلسطينيين من بينهم الإعلامي عماد زكريا الإفرنجي (55 عاما) مراسل صحيفة (القدس) بغزة".

معتبرا أن هذه الخطوة "تندرج ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الصهيونية الصارخة للقوانين والاتفاقيات الدولية، ضمن العدوان الصهيوني المتواصل والشامل على قطاع غزة، بما في ذلك الانتهاكات المتعددة التي يتعرض لها الاعلاميون".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مقترح التهدئة الجديد يشمل لأول مرة تمكين السلطة من حكم غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان ويعلق عليها

وزير إسرائيلي يشير إلى احتمال عقد صفقة مع حماس

إسرائيليون: “حماس” تعد لنا كميناً إستراتيجياً في رفح

فرنسا تربط إعادة تمويل "أونروا" بتنفيذ إجراءات تقرير كولونا

نيويورك تايمز: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الرهائن والعملية في رفح

إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة واستشهاد المنفذ (فيديو)

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية تتوقع استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي قريبا

"حماس" تحذر من وصاية أي جسم دولي على "الأونروا" كبديل عن الأمم المتحدة

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات

"حماس" تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لصفقة تبادل الأسرى ووقف النار بقطاع غزة

قيادي في حماس: ننتظر تلقي التصور الجديد بشأن الهدنة في غزة بشكل رسمي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية