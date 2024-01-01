صحة غزة: جميع سكان القطاع يشربون مياها غير آمنة

غزة/سما/

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، إن جميع سكان القطاع يشربون مياها “غير آمنة” نتيجة عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد لمعالجتها.

وأفادت الوزارة في منشور عبر منصة تلغرام، بأنه “مع توقف مختبر الصحة العامة وعدم القدرة على فحص مياه الشرب، جميع مواطني قطاع غزة يشربون مياها غير آمنة تعرض حياتهم للخطر”.

وأوضحت أن ذلك يعود “لعدم سماح إسرائيل بإدخال مادة ’الكلور’ (للتعقيم) أو أي بديل عنها لمعالجة مياه الشرب”.

وتواصل إسرائيل عرقلة إيصال المساعدات والمواد الأساسية اللازمة لأهالي القطاع المحاصر رغم قرارات محكمة العدل الدولية التي تأمرها بضمان تدفق المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.

والأربعاء، أعنت وزارة الصحة بغزة رصد إصابات بالحمى الشوكية والكبد الوبائي بسبب طفح مياه الصرف الصحي بين النازحين وعدم توفر المياه الصالحة للشرب.

وفي بيان لاحق السبت، حذرت الوزارة من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.