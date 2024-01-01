  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تركيا ترفع "كوتة" إعفاء التمور الفلسطينية إلى 5 آلاف طن سنويا

السبت 27 أبريل 2024 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا ترفع "كوتة" إعفاء التمور الفلسطينية إلى 5 آلاف طن سنويا



رام الله/سما/

قررت الحكومة التركية، رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنويا.

ويأتي القرار استجابة للطلب الفلسطيني، بشأن رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك، وتسهيل دخول منتجات زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.

ورحب وزير الاقتصاد محمد العامور، في اتصال هاتفي مع زير التجارة التركي عمر بولاط، بالقرار الذي يعزز صمود المزارعين الفلسطينيين على وجه الخصوص، وأعرب عن شكره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على كل أوجه الدعم المتواصل الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وما تقدمه من إغاثة لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد الوزيران على أن هناك مساعي حثيثة ستبذل لتعزيز علاقات التعاون والاقتصادية والتجارية بين البلدين، ضمن آليات تسهم في رفع حجم التبادل التجاري، بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة بين البلدين وستكون هناك لقاءات مثمرة بين الطرفين قريبا.

 وثمن الوزير جهود سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وطاقم السفارة وجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا القرار، اضافة الى جهود وزارات الاختصاص: الاقتصاد الوطني، والزراعة، والشركاء من الجانب التركي.

#تركيا #التمور الفلسطينية #سوريا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: مقترح التهدئة الجديد يشمل لأول مرة تمكين السلطة من حكم غزة

وزير الخارجية الإسرائيلي ينشر صورة مسيئة لأردوغان ويعلق عليها

وزير إسرائيلي يشير إلى احتمال عقد صفقة مع حماس

إسرائيليون: “حماس” تعد لنا كميناً إستراتيجياً في رفح

فرنسا تربط إعادة تمويل "أونروا" بتنفيذ إجراءات تقرير كولونا

نيويورك تايمز: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الرهائن والعملية في رفح

إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة واستشهاد المنفذ (فيديو)

الأخبار الرئيسية

"حماس" تعلن تسلمها ردا رسميا إسرائيليا حول مقترحات الحركة لصفقة تبادل الأسرى ووقف النار بقطاع غزة

قيادي في حماس: ننتظر تلقي التصور الجديد بشأن الهدنة في غزة بشكل رسمي

00-12-730x438

احتجاجات لليوم العاشر بجامعات أمريكية تضامنا مع فلسطين.. وإدانات لقمع الشرطة “الهمجي”

662be3264c59b77c07036ba5

الجماعة الإسلامية في لبنان تعلن استشهاد اثنين من قيادييها بضربة إسرائيلية (فيديو)

نتنياهو يتحفظ على صفقة التبادل المقترحة من مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية