تركيا ترفع "كوتة" إعفاء التمور الفلسطينية إلى 5 آلاف طن سنويا

رام الله/سما/

قررت الحكومة التركية، رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركية من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنويا.

ويأتي القرار استجابة للطلب الفلسطيني، بشأن رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك، وتسهيل دخول منتجات زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.

ورحب وزير الاقتصاد محمد العامور، في اتصال هاتفي مع زير التجارة التركي عمر بولاط، بالقرار الذي يعزز صمود المزارعين الفلسطينيين على وجه الخصوص، وأعرب عن شكره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على كل أوجه الدعم المتواصل الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وما تقدمه من إغاثة لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد الوزيران على أن هناك مساعي حثيثة ستبذل لتعزيز علاقات التعاون والاقتصادية والتجارية بين البلدين، ضمن آليات تسهم في رفع حجم التبادل التجاري، بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة بين البلدين وستكون هناك لقاءات مثمرة بين الطرفين قريبا.

وثمن الوزير جهود سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وطاقم السفارة وجميع الشركاء الذين ساهموا في إنجاز هذا القرار، اضافة الى جهود وزارات الاختصاص: الاقتصاد الوطني، والزراعة، والشركاء من الجانب التركي.