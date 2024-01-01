شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على منزلين في مخيمي البريج والنصيرات

غزة/سما/

استشهد مساء اليوم السبت، ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على مخيمي البريج والنصيرات، وسط قطاع غزة.

وقال مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا شرق مخيم البريج، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين.

وفي وقت سابق، استشهد ثلاثة مواطنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين قرب ‫وادي غزة، شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وفجر اليوم، ااُستشهد 6 مواطنين بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة صوب ميناء الصيادين بمدينة غزة، وأطراف مخيم الشاطئ.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34388 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77437 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.