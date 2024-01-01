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شهيدان برصاص الاحتلال غرب جنين

السبت 27 أبريل 2024 04:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان برصاص الاحتلال غرب جنين



جنين/سما/

ستشهد شابان فلسطينيان، وأصيب آخران، فجر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين.

وأكدت مصادر أمنية  استشهاد الشابين مصطفى سلطان عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد الشابين عابد وشرعة ولإصابة شابين آخرين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وذكرت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين، واحتجزتهما.

 ونعت القوى الوطنية والإسلامية، في مكبرات وعبر المساجد، في بلدتي السيلة الحارثية وكفردان، الشهيدين شواهنة وعابد.

في حين أكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابان مصابان (25 عاما و22 عاما)، بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابة الشابين بالمتوسطة.

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