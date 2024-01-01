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نيويورك تايمز: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الرهائن والعملية في رفح

السبت 27 أبريل 2024 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تايمز: بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة الرهائن والعملية في رفح



واشنطن/سما/

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل لمناقشة صفقة تبادل الرهائن مع "حماس" وعملية رفح المرتقبة.

وكان بلينكن قد زار إسرائيل في مارس الماضي، حيث حذر من أن العملية العسكرية في رفح ستمثل مخاطر كبيرة على السكان المدنيين، الذين يبلغ عددهم في رفح نحو مليون شخص.

وتصر الإدارة الأمريكية على أن إسرائيل يجب ألا تطلق عملية عسكرية في رفح دون تقديم خطة واضحة لحماية المدنيين.

ويأتي ذلك على خلفية تعثر مفاوضات القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس"، والتي تجري بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.

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