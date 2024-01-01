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الاتحاد الأوروبي يخصص 68 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين

السبت 27 أبريل 2024 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يخصص 68 مليون يورو مساعدات للفلسطينيين



غزة/سما/

أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تخصيص 68 مليون يورو لتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة والمنطقة.

جاء ذلك في بيان نشرته المفوضية الأوروبية على موقعها الإلكتروني. وذكر البيان أنه "في ضوء التدهور المستمر للأزمة الإنسانية الحادة في غزة، والارتفاع المطرد للاحتياجات على الأرض، تعمل المفوضية على زيادة تمويلها لدعم الفلسطينيين المتضررين من الحرب المستمرة".

البيان أوضح أن "الاتحاد الأوروبي خصص مبلغًا إضافيًا قدره 68 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية سيتم توجيهها من خلال منظمات شريكة تساعد الفلسطينيين في غزة وجميع أنحاء المنطقة".

وأشارت المفوضية إلى أن الدعم الجديد من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى "زيادة المساعدات الغذائية التي تشتد الحاجة إليها، ودعم التغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والمأوى".

#الاتحاد الاوروبي

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