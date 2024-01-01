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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب "هدف حيوي" في حيفا

السبت 27 أبريل 2024 01:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب "هدف حيوي" في حيفا



بغداد/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق يوم الجمعة أنها استهدفت هدفا حيويا بالطيران المسير في مدينة حيفا بإسرائيل.

وقالت المقاومة في بيان لها: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا في حيفا بأراضينا المحتلة، مؤكدين استمرارنا في دك معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية من عمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل".


وتبنت فصائل المقاومة في العراق قصف عدة مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة.

#المقاومة الاسلامية العراق

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